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Japon hastanesinde büyük skandal! 30 yıl boyunca tuvalet suyu kullanmışlar...

#Japonya#Hastane#Musluk Suyu
Japon hastanesinde büyük skandal 30 yıl boyunca tuvalet suyu kullanmışlar...

Japonya'da Osaka Üniversitesi bünyesindeki bir hastanede 30 yıldır içme suyu olarak tuvalet suyu kullanıldığı ortaya çıktı. Üniversitenin Rektör Yardımcısı Kazuhiko Nakatani skandalın ortaya çıkması üzerine özür diledi.

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Japonya'nın Suita kentindeki Osaka Üniversitesi hastanesine yapılan yeni arıtma tesisinin inşaatı sırasında yapılan incelemeler hastanenin kurulduğu günden beri yaklaşık 30 yıldır tuvaletler için kullanılan arıtılmış suyu içme suyu olarak kullandığını ortaya çıkardı.

HASTANE KURULDUĞUNDAN BERİ KİMSE FARK ETMEMİŞ

Skandalın 1993'de hastane kurulduğu zaman bağlantı borularında yapılan bir hata nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkarken hastaneye yeni bir arıtma tesisi yapılana kadar sorunu kimsenin fark etmediği bildirildi.

Yeni binanın yapımı sırasında yapılan incelemeler sonrası hastanede kullanılan suya dair soruşturma başlatıldığı açıklandı.

120 MUSLUKTA KULLANILIYORDU

Söz konusu su, el yıkamak ve gargara yapmak için kullanılanlarda da dahil 120 muslukta kullanılıyordu. Hastane yayınladığı raporlarla haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini iddia etti.

REKTÖR YARDIMCISI ÖZÜR DİLEDİ

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Olayın basına yansıması üzerine hastane yetkilileri de boruları kontrol edeceklerini ve hatayı düzelteceklerini söylediler. Osaka Üniversitesi rektör yardımcısı Kazuhiko Nakatani düzenlediği basın toplantısında özür dileyerek su borularının düzenli olarak kontrol edeceğini belirtti.

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#Japonya#Hastane#Musluk Suyu

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