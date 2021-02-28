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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 05:14 | Son Güncelleme:

Japon ecza firması Takeda, Novavax'ın koronavirüs aşısının klinik testlerine başladı

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Japon ecza firması Takeda, Novavax'ın koronavirüs aşısının klinik testlerine başladı
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Japon ecza firması Takeda, ABD’li biyoteknoloji firması Novavax’ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içi klinik testlerine başladığını açıkladı.

Takeda’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’li Novavax’ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.

Aşıyı bu yılın ikinci yarısında üretmeyi hedeflediğini kaydeden Takeda, 250 milyondan fazla doz üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Firma, ABD’li Moderna’nın Kovid-19 aşısının halihazırda klinik testlerini de Japonya'da yürütüyor.

Moderna üretimi aşı Japonya'dan onay alması halinde Takeda, 50 milyon doz Moderna aşısını ithal ederek ülke içi dağıtımını sağlayacak.

TOPLAM 310 MİLYON AŞI SİPARİŞ EDİLDİ

Hükümet toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

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