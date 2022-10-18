Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı böyle dövdü!

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Japonya'nın Saitama eyaletinde bulunan Futago dağında inişe geçen amatör bir dağcı, ayı saldırısına uğradı.
Fuji Hakone Izu Ulusal Parkı sınırları içinde yaşanan olay, geçtiğimiz 1 Kasım'da meydana geldi. İsmini açıklamayan dağcının ifadelerine göre, kendisine yukarıdan saldıran ayı, dağcının panik yaşamasına neden oldu.
Olay esnasında etrafındaki kayalara tutunması ve savurduğu yumruklar nedeniyle hafif yaralanan dağcı yaptığı açıklamada "Muhtemelen ayı o bölgede yavruları ile birlikteydi ve onları koruma içgüdüsüyle bana saldırdı" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından yoluna devam ettiğini belirten dağcı, riskli bölgelerde tırmanış yapanları dikkatli olmaya çağırdı.