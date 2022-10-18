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Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı böyle dövdü!

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#Japonya#Ayı Saldırısı#Dağcı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 16:36

Japonya’da tırmandığı dağdan inen bir dağcıya ayı saldırdı. Çığlıklar ve yumruklar ile kızgın ayıyı geri püskürtmeyi başaran dağcının sosyal medyada paylaştığı amatör kamera görüntüleri internette yoğun ilgi gördü.

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Japonya'nın Saitama eyaletinde bulunan Futago dağında inişe geçen amatör bir dağcı, ayı saldırısına uğradı.

Fuji Hakone Izu Ulusal Parkı sınırları içinde yaşanan olay, geçtiğimiz 1 Kasım'da meydana geldi. İsmini açıklamayan dağcının ifadelerine göre, kendisine yukarıdan saldıran ayı, dağcının panik yaşamasına neden oldu.

Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı böyle dövdü
Daha önce uzak doğu sporlarıyla ilgilendiğini belirten dağcının yumruk ve çığlıklarla kızgın ayıyı korkutmayı başardığı görüntüler kamera görüntülerine yansırken, ayının kısa süre içinde korkarak çalılıklar içinde gözden kaybolduğu görüldü.

Olay esnasında etrafındaki kayalara tutunması ve savurduğu yumruklar nedeniyle hafif yaralanan dağcı yaptığı açıklamada "Muhtemelen ayı o bölgede yavruları ile birlikteydi ve onları koruma içgüdüsüyle bana saldırdı" ifadelerini kullandı.

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Olayın ardından yoluna devam ettiğini belirten dağcı, riskli bölgelerde tırmanış yapanları dikkatli olmaya çağırdı.

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#Japonya#Ayı Saldırısı#Dağcı

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