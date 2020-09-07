Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan ‘süper bakteri’ keşfetti

Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi. Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.Dayanıklılığından ötürü ‘Süper Bakteri’ ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.