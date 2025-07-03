Japon Baba Vanga'dan korkutan uyarı! Dikkatler 5 Temmuz'a çevrildi

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Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kagoshima bölgesine bağlı Tokara Adaları açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.Depremin merkez üssü, başkent Tokyo'nun yaklaşık 1200 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Ajans, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı. Akuseki Adası'nda gerçekleşen deprem Japonya'nın 1-7 arasındaki şiddet ölçeğine göre "6’dan düşük" seviyesinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken gözler daha önce depremle ilgili konuşan “Japonya’nın Baba Vangası” olarak bilinen kahin Ryo Tatsuki’ye çevirildi.

ÜNLÜ KAHİNİN KEHANETİ GERÇEKLEŞİR Mİ?

Aslen bir manga sanatçısı olan Ryo Tatsuki, bugüne kadar bulunduğu kehanetlerle dünyadaki bir çok önemli olayı önceden haber vermişti. Japon medyası doğru tahminlerinden dolayı kahini “Japonya’nın Baba Vangası” olarak adlandırıyor. Tatsuki, daha önce Freddie Mercury ve Prensen Diana’nın ölümünü bilmişti. Tatsuki, 2011 Kobe Depremi ve COVID-19 salgını gibi olayları da önceden tahmin etmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Bu deprem, Tatsuki'nin 5 Temmuz 2025 tarihinde "büyük bir doğal afet" gerçekleşeceği yönündeki kehanetinden sadece iki gün önce meydana geldi. Tatsuki, bu tarihe "kehanet rüyalarına" dayanan bir romanında dikkat çekmişti. Tatsuki’nin daha önce gerçekleşmiş kehanetlere sahip olmasından dolayı bu yaşanan deprem dikkatleri 5 Temmuz 2025 tarihine çekti.

5.5 şiddetindeki depremin Tatsuki’nin kehanetinin bir öncüsü olup olmadığını merak konusu oldu.