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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 06:05 | Son Güncelleme:

Japon araştırmacılar: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

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Japon araştırmacılar: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Japon araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Kovid-19 varyantlarını araştırdı.

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

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