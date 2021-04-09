Japon araştırmacılar: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Kovid-19 varyantlarını araştırdı.



Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.



NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara