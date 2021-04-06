James Jeffrey: Türk-ABD ilişkileri daha iyi olacak

Jeffrey, YPG/PKK’nın bölgede bir devlet kurma hayali olup olmadığı ve Amerikalı yetkililerin bu konuda örgüte herhangi bir söz verip vermediği konusundaki soru üzerine şunları söyledi: “Hayır vermedik. Bunu kendilerine her defasında söyledik. Hatta onların otonom sistemleriyle irtibat kurarken dahi temkinliydik. Eğer Suriyeli iseniz Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürüyen bir siyasi süreç ve yeni anayasa dahil belli koşullar olacaktır. Referandum, demokratik seçimler vesaire. Ne yapacaksanız Suriye muhalefeti ve Esad rejimi ile yaparsınız, bu sizin işiniz, bizim değil. Bu şekilde bunu herkese açıkça söyledik.”

S-400’DE UZLAŞMA ZOR İHTİMAL

S-400 füzeleri konusunda pek uzlaşma ihtimali görmeyen Jeffrey, “Türkiye’nin gözünde bu tamamen bir egemenlik kararı: Neden egemen bir devlet, başka bir devletten silah alamasın? Fakat ABD yasalarına göre, bu bir ihlal; 2017’deki CAATSA’nın (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) ihlali. Aynı zamanda bizim en önemli askeri ve diplomatik programlarımızdan birine tehdit. Dolayısıyla sanıyorum şu anda yapılabilecek en iyi şey, hasarı sınırlandırmaktır” dedi. Jeffrey, Türkiye’nin S-400’leri elinde tutması ve Rusya’dan başka silah almaması halinde tarafların pozisyonlarını koruyabileceğini de söyledi.

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