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Jack Sparrow geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Jack Sparrow#Johnny Depp#Sinema
Jack Sparrow geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 07:00

SİNEMA dünyasının ikonik karakteri Kaptan Jack Sparrow beyaz perdeye dönüyor.

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Hollywood yıldızı Johnny Depp, serinin altıncı filmi için yapım ekibiyle masaya oturdu. Yapımcı Jerry Bruckheimer, yeni film için Depp ile görüştüklerini doğrulayarak, “Johnny ile temas halindeyiz, bir senaryo üzerinde çalışıyoruz. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz” açıklamasını yaptı. Yeni halkanın alışılagelmiş “Jack Sparrow” odaklı hikâyelerden farklı bir yapıda olması bekleniyor. İddialara göre ana merkeze Margot Robbie’nin canlandıracağı karakter yerleşirken, Depp ise kilit bir yan karakter olarak projede yer alacak. Son olarak 2017’de “Salazar’ın İntikamı” ile seyirciyle buluşan seri, toplamda 4.5 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.

 

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#Jack Sparrow#Johnny Depp#Sinema

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