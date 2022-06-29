Jack Sparrow dönüyor mu

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Amber Heard’ün kendisine yönelik taciz ve şiddet suçlamalarının ardından kariyeri düşüşe geçen ve Karayip Korsanları serisinden çıkarılan ünlü isme, filmin yapımcısı Disney’in 300 milyon dolarlık yeni bir anlaşma teklif ettiği iddia edildi. Depp’e teklif edilen projede Karayip Korsanları’nın 6’ncı devam filmi ve Jack Sparrow karakterinin erken yaşamını konu alan bir yan Disney+ dizisi olduğu belirtiliyor. Ünlü oyuncu 6 hafta süren karalama davası esnasında Jack Sparrow karakterini tekrar oynamayacağını söylese de stüdyonun olası bir anlaşma için umutlu olduğu belirtiliyor.