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Jack Sparrow dönüyor mu

#Jack Sparrow#Jonny Depp#Karayip Korsanları
Jack Sparrow dönüyor mu

Son dönemde eski eşi Amber Heard’le olan karalama davası ile gündemde olan ABD’li aktör Johnny Depp’in, Karayip Korsanları projesine geri döneceği öne sürüldü.

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Amber Heard’ün kendisine yönelik taciz ve şiddet suçlamalarının ardından kariyeri düşüşe geçen ve Karayip Korsanları serisinden çıkarılan ünlü isme, filmin yapımcısı Disney’in 300 milyon dolarlık yeni bir anlaşma teklif ettiği iddia edildi. Depp’e teklif edilen projede Karayip Korsanları’nın 6’ncı devam filmi ve Jack Sparrow karakterinin erken yaşamını konu alan bir yan Disney+ dizisi olduğu belirtiliyor. Ünlü oyuncu 6 hafta süren karalama davası esnasında Jack Sparrow karakterini tekrar oynamayacağını söylese de stüdyonun olası bir anlaşma için umutlu olduğu belirtiliyor.

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#Jack Sparrow#Jonny Depp#Karayip Korsanları

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