İznik’teki cihazlar 3.0’lık sarsıntıyı kaydetti: İsrail saldırdı deprem oldu

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8 Aralık’tan bu hafta başına kadar Suriye genelindeki farklı bölgelerde bulunan askeri üsler, mühimmat depoları, araştırma tesisleri ve çeşitli askeri altyapıya 800’den fazla saldırı düzenlediği bildirilen İsrail ordusu, önceki gece de ülkenin batısındaki Tartus ve Lazkiye bölgesini hedef aldı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıları “son 10 yılın bölgeye yönelik en ağır saldırıları” olarak nitelendirdi.

820 KM MESAFEDE HİSSEDİLDİ

Bölgede karadan karaya füzeler, hava savunma sistemleri gibi gelişmiş silahların bulunduğu hava üslerini hedef alan saldırılar sonucu büyük patlamalar meydana geldiği kaydedildi. Patlamaların Tartus kent merkezi dahil olmak üzere üssün 10 km yakınındaki tüm yerleşim birimlerinden duyulduğu belirtilirken, patlamaların sismik sensörlerde 3.0 büyüklüğünde ölçüldüğü aktarıldı. Patlamaların şiddetinin bölgeye 820 km uzaklıktaki İznik’teki rasathanede de 12 dk sonra kaydedildiği belirtildi.

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İsrail ordusu Suriye’deki askeri altyapıya yönelik saldırılarını, silahların “yanlış ellere geçmesini engelleme” diyerek gerekçelendiriyor. Geçen hafta Suriye’nin askeri kapasitesinin yüzde 80’ini imha ettiklerini açıklayan İsrail ordusu, eylemlerini sürdüreceğini duyurmuştu.