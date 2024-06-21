×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İzmirli Şimon’a 9 Eylül duruşması

Güncelleme Tarihi:

#Şimon Aykut#KKTC#DAVA
İzmirli Şimon’a 9 Eylül duruşması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:00

Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC’de inşaat yaptığı gerekçesiyle tutuklayarak, bugüne kadar uygulanmayan bir yasa maddesiyle yargılamaya başladığı İzmir Bergama doğumlu Musevi iş insanı Şimon Aykut (74) davasını, ‘Türk düşmanlığı’ şovuna çevirdi.

Haberin Devamı

Rum hâkim, Aykut’a 124 ayrı suçlama getirdi, davayı ağır cezaya sevk etti, yetinmedi, duruşma tarihini de İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşu 9 Eylül tarihine erteledi. Rum hâkimin ağır cezadaki ilk duruşma tarihini, Rum eğitim sisteminde ‘Helenlerin (Yunan halkı) Küçük Asya felaketi’ diye öğretilen İzmir’in Yunan işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’ü seçmesi, tesadüf ötesi oldu.

PAPADOPULOS YASASI

Normal şartlarda Rumların 1974 öncesi KKTC’de kalan mülkleriyle ilgili davalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de tanıdığı Lefkoşa’daki Taşınmaz Mal Komisyonu’nda görülüyor. İki hafta önce İsrail’e gitmek üzere geçtiği Rum yönetiminde tutuklanan Aykut, hukuk davasında yargılanıyordu. Rum hâkim, Aykut’a Türk düşmanlığıyla ünlü eski Rum lider Tasos Papadopulos’un döneminde 2006’da kabul edilen, ancak bugüne kadar herhangi birine karşı kullanılmayan 303/A numaralı yasaya dayanarak, ‘Rum mülklerini yağma’ iddiasıyla 124 ayrı suçlama getirdi. Aykut’un 34 milyon Euro değerinde ‘Rum mülküne’ el koyduğunu ileri sürdü, davayı ağır ceza mahkemesine sevk etti, tutuksuz yargılanması talebini reddetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şimon Aykut#KKTC#DAVA

BAKMADAN GEÇME!