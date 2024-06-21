İzmirli Şimon’a 9 Eylül duruşması

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Rum hâkim, Aykut’a 124 ayrı suçlama getirdi, davayı ağır cezaya sevk etti, yetinmedi, duruşma tarihini de İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşu 9 Eylül tarihine erteledi. Rum hâkimin ağır cezadaki ilk duruşma tarihini, Rum eğitim sisteminde ‘Helenlerin (Yunan halkı) Küçük Asya felaketi’ diye öğretilen İzmir’in Yunan işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’ü seçmesi, tesadüf ötesi oldu.

PAPADOPULOS YASASI

Normal şartlarda Rumların 1974 öncesi KKTC’de kalan mülkleriyle ilgili davalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de tanıdığı Lefkoşa’daki Taşınmaz Mal Komisyonu’nda görülüyor. İki hafta önce İsrail’e gitmek üzere geçtiği Rum yönetiminde tutuklanan Aykut, hukuk davasında yargılanıyordu. Rum hâkim, Aykut’a Türk düşmanlığıyla ünlü eski Rum lider Tasos Papadopulos’un döneminde 2006’da kabul edilen, ancak bugüne kadar herhangi birine karşı kullanılmayan 303/A numaralı yasaya dayanarak, ‘Rum mülklerini yağma’ iddiasıyla 124 ayrı suçlama getirdi. Aykut’un 34 milyon Euro değerinde ‘Rum mülküne’ el koyduğunu ileri sürdü, davayı ağır ceza mahkemesine sevk etti, tutuksuz yargılanması talebini reddetti.