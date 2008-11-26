İzmir'in ören yerleri korunamıyor

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İZMİR İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Berksü, Efes Antik Kenti dışında İzmir sınırları içerisinde bulunan 22 ören yerinin hiçbirinin korunamadığını söyledi. Berksü, tarihi eserlerin koruma olmaması yüzünden yurtdışına kaçırıldığını ileri sürdü.
Bütçe görüşmeleri sırasında İzmir İl Genel Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Abdülaziz Ediz, İzmir sınırları içerisinde 22 ören yeri ve on müze bulunduğunu söyleyerek, “Müzelerde gerek kendi personelimiz gerekse de hizmet alımı yoluyla güvenlik görevlisi bulundurabiliyoruz. Ancak Efes Antik Kenti hariç ören yerlerinin hiçbirinde gece güvenlik görevlisi bulunmuyor” diye konuştu.
Ediz'in ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Berksü, İzmir'in ören yeri ve tarihi eserler bakımından çok zengin bir kent olduğunu, buralardan kaçak kazılarla çıkartılan eserlerin yurdışına kaçırıldığnı söyleyerek, “Hemen her gün çeşitli ören yerlerinde yapılan kaçak kazıların, yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin haberlerini duyuyoruz. Bu konunun önüne geçebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli ya da İl Özel İdaresi tarafından bağımsız bir proje yapılarak buralardaki güvenlik açığının kapatılarak tarihi eserlerin korunmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.