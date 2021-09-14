İzleyici yine Scholz’u beğendi

26 Eylül seçimlerine geri sayan Almanya’da başbakan adayları televizyon ekranlarında zorlu bir sınav verdi. Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’nin adayı Olaf Scholz ve Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock, ikinci kez tartışma programında kapıştılar.

LASCHET ELEŞTİRDİ

Alman Devlet televizyonları ARD ve ZDF’te yayınlanan, 90 dakika süren programda Laschet ile Scholz arasında karşılıklı sataşm ve suçlamalar yaşandı.

KARA PARA MEVZUSU

Laschet, Federal Maliye Bakanı olan Scholz’u Hamburg Eyalet Başbakanlığı döneminde bir bankanın kara para aklamasına ve vergi kaçırmasına karşı kararlı bir şekilde mücadele etmemekle suçladı. Aynı zamanda geçen hafta savcılığın Federal Maliye Bakanlığı’nda bakanlığın bir biriminde arama yapmasını bakan Scholz’un eleştirmesine de tepki gösterdi. Laschet, Almanya’da yargının bağımsız olduğunu belirtirken ancak popülistlerin bu yönde bir eleştiride bulunabileceğini söyledi.

SOL PARTİ BASKISI

Laschet, Scholz’a NATO’ya karşı olan, Almanya’nın Avrupa Birliği’ni (AB) terk etmesinin Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın lağvedilmesini isteyen Sol Parti ile ortaklık edip etmeyeceklerini defalarca sordu. Scholz, yine bu konuda somut bir yanıt vermekten kaçındı. Yeşiller’in başbakan adayı Baerbock ise Sol Parti ile işbirliği yapabilecekleri sinyali verdi.

ANKETLER NE DİYOR

Tartışmayla ilgili yapılan anketlerde adaylar arasında daha önce de olduğu gibi yine yarışı Scholz’un kazandığı ortaya çıktı. İzleyicilerin yüzde 41’inin Scholz’u, yüzde 27’sinin Laschet’i ve yüzde 25’inin de Baerbock’u “çok daha inandırıcı ve güven verici” bulduğu belirlendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıl iktidarın ardından bu kez aday olmuyor. 26 Eylül seçimleri için yapılan anketlerde Merkel’in CDU/CSU partisi yüzde 20 gibi halk desteğiyle, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) altı puan gerisinde kalıyor.

‘TÜRKİYE İLE SORUNLARI DA KONUŞMALIYIZ’

Almanya’da seçim öncesi anketlerde ilk sırada görülen SPD’nin Eş Genel Başkanı Norbert Walter Borjans DW Türkçe’ye konuştu. Borjans, “Türkiye hem Almanya hem de AB için önemli ama sorunları da konuşmalıyız” dedi.

Türkiye’nin Almanya ve AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Borjans, partisinin 26 Eylül seçimleri sonrasında iktidara gelmesi halinde Türkiye politikasını, mevcut sorunlara rağmen olumlu bir istikamette sürdürmekten yana olduğu mesajını verdi. Ancak SPD’li politikacı, “Türkiye’de demokrasi alanında kaydedilen olumsuzlukları görmezden gelemeyiz” dedi.

Türkiye’de demokratik değerlerde gerilemeler olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini kaydeden sosyal demokrat politikacı, bu alanda yaşanan olumsuz gelişmelerin Türkiye’nin AB üyeliği sürecine de olumsuz yansıdığını söyledi.

Norbert Borjans, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda da karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

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