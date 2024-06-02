İzlanda’nın cumhurbaşkanlığı seçimini Halla Tomasdottir kazandı

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İzlanda’nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Ülkede dün yerel saatle 09.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı resmi olmayan sonuçlara göre iş insanı Halla Tomasdottir oldu.

Tomasdottir, nüfusu 383 bin 726, seçmen sayısı ise 266 bin 935 olan ülkede oyların yüzde 34’ünü alarak sandıktan 1. çıktı. Tomasdottir’in en yakın rakibi eski başbakan Katrin Jakobsdottir ise yüzde 24 oy aldı.

İskandinav ülkesi İzlanda’yı 4 yıl boyunca yönetecek 55 yaşındaki Tomasdottir, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson'dan devralacak.

Eski İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için 5 Nisan’da görevinden istifa etmişti.