×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İzlanda’daki yanardağ hareketliliği 2,5 kilometrelik volkanik yarık oluşturdu

Güncelleme Tarihi:

#İzlanda#VOLKAN#Yanardağ
İzlanda’daki yanardağ hareketliliği 2,5 kilometrelik volkanik yarık oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 09:47

İzlanda’da aynı bölgede geçen aralık ayından beri devam eden volkanik hareketler uzun bir volkanik yarık oluşmasına neden oldu.

Haberin Devamı

İzlanda’da aynı bölgede Aralık’tan bu yana beşinci kez volkanik sistem harekete geçti.

Ülkenin sembollerinden biri olan ve Mavi Lagün olarak bilinen jeotermal spa merkezi yeniden kapatıldı.

İzlanda Meteoroloji Kurumu’ndan uzmanlar lav fışkıran yarığın uzunluğunun 2,5 kilometre olduğunu söylüyor.

Çatlağın büyümeye devam ettiği de aktarıldı.

ÇATLAK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Güvenli bir uzaklıktan çekilen görüntüler, kor şeklindeki kayaların 50 metreye kadar yükseldiğini gösteriyor.

Çarşamba günü yaşanan patlama öncesi "yoğun deprem faaliyeti” de tespit edildi.

Bölgedeki volkanik hareketlilik nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

Yarımadadaki binlerce insana elektrik ve su sağlayan patlama alanına yakın Svartsengi isimli elektrik santrali de boşaltıldı.

Haberin Devamı

Mavi Lagün'ün etrafına da devam eden patlamaların neden olduğu magma akıntılarını durdurmak amacıyla bariyerler inşa edildi.

İzlanda’daki yanardağ hareketliliği 2,5 kilometrelik volkanik yarık oluşturdu

Başkent yakınındaki Keflavik Uluslararası Havaalanı faaliyete devam ediyor.

Grindavik sakini 4 bin kadar kişi Kasım ayında volkanik hareketlilik ile birlikte kalıcı olarak tahliye edildi.

Ocak ayındaki patlama sırasında lav sokaklara akarak üç evi yutmuştu.

Reykjanes Körfezi’ndeki son yanardağ faaliyeti 800 yıl önce yaşanmış ve yapılan araştırmalar onlarca yıl sürdüğünü göstermişti.

2021’den bu yana bölgede yanardağ patlamaları sürerken, uzmanlar yeni volkanik dönemin yüzyıllar boyunca sürebileceğine inanıyor.

İzlanda’daki yanardağ hareketliliği 2,5 kilometrelik volkanik yarık oluşturdu

33 AKTİF VOLKAN VAR

İzlanda "Atlantik ortası sırtı"nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.

Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor.

Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor.

Haberin Devamı

İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzlanda#VOLKAN#Yanardağ

BAKMADAN GEÇME!