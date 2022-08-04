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İzlanda'da yanardağ patlaması! Çatlaklardan lav püskürüyor, 400 deprem meydana geldi...

Güncelleme: 1 saat önce

#İzlanda#Yanardağ#Deprem
İzlandada yanardağ patlaması Çatlaklardan lav püskürüyor, 400 deprem meydana geldi...

İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında yer alan Fagradalsfjall yanardağında volkanik bir patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu yerdeki çatlaklardan lav ve dumanın yükseldiği ve gece boyunca bölgede 400 deprem meydana geldiği öğrenildi. Güvenlik yetkilileri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken turistler patlamanın yaşandığı yere akın etti.

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İzlanda'nın güneybatısında yer alan, başkent Reykjavik yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağında bir patlama meydana geldiği açıklandı.

İzlandada yanardağ patlaması Çatlaklardan lav püskürüyor, 400 deprem meydana geldi...

PATLAMANIN OLDUĞU YER BAŞKENTE DE HAVALİMANINA DA ÇOK YAKIN

Başkente 32 kilometre uzaklıkta olan yanardağ ülkenin uluslararası hava trafiğinin merkezi olan Keflavik Havalimanı'ndan çok uzakta değil. Ancak patlama hava ulaşımında bir engele yol açmadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şu anda İzlanda'ya gidiş-dönüş uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı ve uluslararası uçuş koridorları açıktır" ifadesi yer aldı.

İzlandada yanardağ patlaması Çatlaklardan lav püskürüyor, 400 deprem meydana geldi...

400 DEPREM MEYDANA GELDİ, ÇATLAKLARDAN LAV PÜSKÜRÜYOR

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İzlanda basınında yer alan haberlerde, patlama sonrası bölgede oluşan çatlaklardan lav ve dumanların yükseldiği ve gece boyunca yaklaşık 400 depremin meydana geldiği bilgisi veriliyor.

İzlandada yanardağ patlaması Çatlaklardan lav püskürüyor, 400 deprem meydana geldi...
BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR RİSK YOK

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir patlamaya ilişkin açıklamasında “Şu ana kadar bildiğimiz şey, patlamanın yerleşim alanları ve altyapı için herhangi bir risk oluşturmadığı” ifadelerini kullandı ve gelişmelerin dikkatlice takip edileceğini belirtti.



GEÇEN SENEKİ PATLAMADAN 10 KAT DAHA BÜYÜK

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İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler aslında sıkça görülüyor. Fagradalsfjall yanardağı son olarak geçtiğimiz yıl faaliyete geçmiş ve yaklaşık 6 bin yıl aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başlamıştı. Ancak bu yıl gerçekleşen volkanik patlamanın 1.5 yıl önceki son patlamanın 10 katı büyüklüğünde olduğu bilgisi verildi.

İzlandada yanardağ patlaması Çatlaklardan lav püskürüyor, 400 deprem meydana geldi...

TURİSTLER AKIN ETTİ

Yetkililer patlamanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alsa da bu turistleri inanılmaz doğa olayını izlemekten geri koymadı. Binlerce turist bölgeye akın etti.

AP'ye konuşan turistler birisi bölgedeki manzara için "Aklım tamamen yandı, bu çılgınca" ifadelerini kullandı. Başka bir turist ise "Lav büyüleyici bir şekilde dans ediyor. Gerçekten inanılmaz" dedi.

İzlandada yanardağ patlaması Çatlaklardan lav püskürüyor, 400 deprem meydana geldi...

VATANDAŞLARA UYARI

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2010 yılında Eyjafjallajokull yanardağında gerçekleşen son patlamada, yüz binlerce uçuş iptal edilmiş ve bölgedeki insanlar evlerinden tahliye edilmişti.

Güvenlik yetkilileri bu yılki patlamanın ardından da gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Deprem ve volkanik patlamalar hakkında bilgilendirilen vatandaşların gazdan etkilenmeleri durumunda hastanelere başvurmaları istendi.

Sağlık ekipleri 24 saat bölgede çıkacak olumsuzluklar için alarm halinde.

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#İzlanda#Yanardağ#Deprem

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