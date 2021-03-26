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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

İzlanda'da lav ateşinde 'sosis' keyfi

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İzlanda'da lav ateşinde 'sosis' keyfi

İzlanda’da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı. Meraklı İzlandalılar sıcak lavların üzerinde sosis pişirip yanardağı izledi.

İzlanda’nın güneybatısında yer alan Fagradals Yanardağı 800 yıl sonra lav püskürttü. Çok sayıda kişinin yanardağı izlemek için gittiği bölgede lav üzerinde sosis pişirdiği görüldü.

İzlanda’nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 800 yıl sonra lav püskürten Fagradals Yanardağı, 90 dakikalık tırmanışa rağmen ziyaretçilerin akınına uğradı.

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Fotoğraflar göreni şoke etti: Binlerce yıldır uyuyan dev böyle uyandı
Fotoğraflar göreni şoke etti: Binlerce yıldır uyuyan dev böyle uyandı!

Yanardağı izlemek üzere bölgeye gelenler, lav üzerinde sosis pişirdi. Güvenlik görevlileri, vatandaşları bölgede dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İzlandada lav ateşinde sosis keyfi

ÜLKEDE 50 BİNDEN FAZLA DEPREM OLMUŞTU

İzlanda’da 24 Şubat-17 Mart tarihleri arasında 50 binden fazla deprem kaydedildi. Meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yapan İzlanda Üniversitesi’nden volkanoloji Profesörü Thorvaldur Thordarson, “Şu anda ‘Neden?’ diye soruyoruz. Neden bu kadar sık deprem oluyor? Dünyanın kabuğuna bir magmanın girişi çok muhtemel. Yüzeye yaklaştığını biliyoruz, ancak yaklaşmaya devam ediyor mu? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bölgedeki birden fazla yanardağ düşünülürse, bu volkanik bir patlamanın habercisi olabilir” demişti.

23 günde 50 bin deprem... İzlanda şaşkın 800 yıldır uyuyordu...
23 günde 50 bin deprem... İzlanda şaşkın! 800 yıldır uyuyordu...

 

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