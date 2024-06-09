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İzlanda'da lav akışı devam ediyor...

Güncelleme Tarihi:

#İzlanda#Yanardağ#Lav Akışı
İzlandada lav akışı devam ediyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 12:35

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışı devam ediyor.

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IMO’dan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde lavlar çoğunlukla kuzeybatıya aktı ve Sylingarfell yakınlarında yoğunlaştı, ayrıca Sylingarfell'i geçerek kuzeye ve batıya doğru yavaşça aktı. Cumartesi gecesine kadar, Sylingarfell'in kuzeyinde batıya ve Grindavikurvegur'a doğru lav akışı artmıştır. Cumartesi günü, Grindavikurvegur'daki koruyucu bariyerdeki boşluğu kapatmak için çaba sarf edildi ve saat 10.30 civarında lav, bariyerin hemen kuzeyindeki yola ulaştı” denildi.

IMO, lavın yavaş şekilde ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini, durumun yakından takip edildiğini belirtti.

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#İzlanda#Yanardağ#Lav Akışı

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