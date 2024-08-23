İzlanda'da 6. yanardağ patlaması: Acil durum ilan edildi! Ekipler bölgede, insanlar film izler gibi izledi...

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İzlanda yerel medyası Reykjanes yarımadasında dün saat 20.30 civarında güçlü bir sarsıntı hissedildiğini, saat 21.30 sıralarında da Grindavik kasabası yakınlarında bir patlama meydana geldiği duyurdu.

Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta

ARALIK AYINDAN BERİ YAŞANAN 6. PATLAMA

İzlanda Meteoroloji Ofisi de (IMO) ülkenin güneybatısındaki bir yanardağın patladığını ve sıcak lav püskürttüğünü doğruladı. Bu, Aralık ayından beri ülkede yaşanan altıncı patlama. Yetkililer bölgede devam eden sismik aktivite ve sondaj kuyularındaki basınç değişiklikleri nedeniyle patlamanın birkaç haftadır beklendiğini açıkladı.

IMO'ya göre volkanik patlama nedeni ile açılan çatlağın uzunluğunun 40 dakika içinde 3,9 kilometreye ulaştığını belirti. Volkanik patlama öncesi meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak kayıtlara geçti.



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'Acil durum' ilan edildiğini duyuran yetkililer acil müdahale ekiplerinin sahaya gönderildiğini vurguladı ve hem kendi güvenlikleri hem de ekiplerin güvenliği için yerel sakinlerden patlama bölgesinden uzak durmalarını istedi.

Devam eden patlamaya rağmen İzlanda Havalimanında uçuşların devam ettiği açıklandı.



Yerel medya ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yanardağdan fışkıran sıcak lavlar ve havaya yükselen devasa duman bulutu görüldü. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde kıyamet filmlerini andıran kareler yer aldı. Yerel halk ve bölgedeki turistler tüm uyarılara rağmen patlamaları uzaktan izlemeye çalıştı.



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İzlanda "Atlantik ortası sırtı"nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor. Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor.İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 8'ine tekabül eden 30.000 kişiye ev sahipliği yapan Reykjanes yarımadasındaki en son patlama, 24 gün boyunca lav püskürttükten sonra 22 Haziran'da sona ermişti.

Reykjanes Körfezi’ndeki son yanardağ faaliyeti 800 yıl önce yaşanmış ve yapılan araştırmalar onlarca yıl sürdüğünü göstermişti.2021’den bu yana bölgede yanardağ patlamaları sürerken, uzmanlar yeni volkanik dönemin yüzyıllar boyunca sürebileceğine inanıyor.



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İzlanda'da Nisan 2010'da Eyjafjallajokull Yanardağı patlamıştı.Patlama, yaydığı kül bulutu nedeniyle Avrupa'da çok geniş bir alanda hava sahasının kapanmasına yol açmıştı. Böylesi bir kapanmanın kıtada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediği açıklanmıştı.Yanardağ patlamasının İzlanda'ya maliyetinin en az 1,5 milyar euro olduğu hesaplanmıştı.

