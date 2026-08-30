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İzlanda AB üyeliğini kabul etmedi

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#İzlanda#AB Üyelik Referandumu#Avrupa Birliği
İzlanda AB üyeliğini kabul etmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 10:52

İzlanda'da düzenlenen Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik referandumunda sandıktan hayır çıktı. Ada ülkesi, AB üyelik sürecine geri dönmeme kararı aldı.

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Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik konusunda tartışmaların sürdüğü İzlanda sandık başına gitti. İzlandalılar, AB üyeliğinin oylandığı referandumda hayır oyu verdi. İzlanda, sandıktan çıkan sonuca göre AB üyelik sürecini yeniden başlatmayacak.

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında yer alan yaklaşık 400 bin nüfusa sahip İzlanda'da halk, referandumda AB'ye üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmamasına karar verdi.

Yerel saatle 09.00'da başlayan oylama 22.00'de sona erdi.

İzlanda AB üyeliğini kabul etmedi

ANKETLER, SANDIKTAN 'EVET' ÇIKACAĞINI ÖNGÖRÜYORDU

İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yaparken, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya almıştı. Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon ise müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı almıştı.

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Referandumdan "evet" çıkması halinde müzakerelerin yeniden başlatılması gündeme gelecekti. İzlanda medyasında yer verilen anketlere göre, halkın yüzde 51,3'ü AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasından yana olduğu belirtilmişti.

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#İzlanda#AB Üyelik Referandumu#Avrupa Birliği

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