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İzinsiz yapılan 10 katlı otel çöktü: 1 ölü

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#Arjantin#Otel#İzinsiz
İzinsiz yapılan 10 katlı otel çöktü: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 16:41

Arjantin'de, izinsiz inşaat çalışması yapılan 10 katlı otel çöktü. 1 kişinin öldüğü faciada, şantiyede çalışan 4 duvar ustasının göçükten kurtuldu ve polis tarafından gözaltına alındı.

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Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Gesell bölgesinde gerekli izinler alınmadan inşaat çalışması yapılan 10 katlı Dubrovnik Otel dün sabah saatlerinde çöktü.

Çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri otel enkazında çalışmalarına hız kesmeden başlarken şuana kadar 1 kişinin kurtarıldığı bildirildi. En az 15 kişinin kaldığı otelde çökme sonucu 80 yaşlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel yetkililer, uygun izinler alınmadan otelde yapılan inşaat çalışmalarının Ağustos ayında belediyenin talimatıyla durdurulduğunu açıklarken çevrede yaşayanlar ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, olay yerine iki uzman ekibin gönderildiğini açıkladı.

USTALARA GÖZALTI

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso ise, şantiyede çalışan 4 duvar ustasının göçükten kurtulduğunu ve polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

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Alonso, ilk verilere göre çalışmaların otelin ilk katında yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

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#Arjantin#Otel#İzinsiz

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