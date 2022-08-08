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İzin çıkmadı fiş çekildi

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#İngiltere#Archie Battersbee#Royal London Hastanesi
İzin çıkmadı fiş çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:00

Royal London Hastanesi ile anne Hollie Dance arasında hukuk savaşıyla geçen 4 aydan sonra 12 yaşındaki Archie’yi hayatta tutan makinelerin fişi çekildi. Binlerce kişi yasada değişiklik yapılmasını talep etti.

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İngiltere’de 7 Nisan günü annesi tarafından evde bilinci kapalı halde bulunan Archie Battersbee, 4 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Bir TikTok videosundan etkilendiği sanılan çocuk, boynuna kordon dolanmış halde ve bilinçsiz bulunmuştu. O günden beri yoğun bakımda olan çocuğun beyin ölümü gerçekleştiğini ilan eden Royal London Hastanesi yaşam destek ünitelerini kapatmak istedi. Ancak acılı anne Hollie Dance karara itiraz ederek hukuk mücadelesi başlattı. Fakat iç hukuk yollarını tüketen 46 yaşındaki anneyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de haklı bulmadı. Dance’ın oğlunu Türkiye dahil başka ülkelere nakletme talebi ise tıbbi imkânsızlıktan ötürü gerçekleşmedi. Doktorlara göre Archie, bir yere kımıldatılamayacak kadar hassas durumdaydı.

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YASAL DEĞİŞİKLİK İSTEDİLER

Bu gelişmelerin ardından cumartesi günü yerel saatle 10.00’da yaşam destek ünitesi kapatılan Archie iki saat sonra öldü. Hastane önünde gözyaşları içinde bir açıklama yapan anne, “O çok güzel bir çocuk ve sonuna kadar savaştı. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum” dedi. “Umarız hiçbir aile bizim yaşadıklarımızı yaşamak zorunda kalmaz. Bu barbarca” diye de ekledi. Davaya müdahil olan Hristiyan Hukuk Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, “Hiçbir ebeveyn veya aile bunu tekrar yaşamamalı” dedi ve ilgili yasalarda değişiklik talep etti.

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#İngiltere#Archie Battersbee#Royal London Hastanesi

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