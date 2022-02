İyilik treni Afganistan’a vardı: Türkiye’den 750 ton yardım

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinatörlüğünde insani yardım kuruluşları tarafından hazırlanan ve 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan tren, 27 Ocak’ta Ankara’da başladığı yolcuğunu Afganistan’ın Herat kentinde tamamladı.

4 BİN KM MESAFE

Tarihi Ankara Garı’ndan uğurlanan tren, 4 bin 168 kilometre kat etti. Trenin yolculuğu, İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan’a uzandı. Treni Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Taliban geçisi hükümetinden yetkililerin de aralarında olduğu kalabalık bir heyet karşıladı. Türkiye’nin şubat ayının sonunda Afganistan’a bir “İyilik Treni” daha göndermesi planlanıyor.

‘MUTLULUK DUYUYORUZ’

Büyükelçi Erginay, “Bu yardım neticesinde 750 tonla birlikte 30 bin aileye yardımda bulunmayı amaçlıyoruz ve bu yardımlar 30 bin aile ile Afganistan’ın her köşesinde, 34 vilayetinde dağıtılacak. Afganistan’ın her köşesine, her rengine ulaşmış olacağız, bundan da mutluluk duyuyoruz” dedi.