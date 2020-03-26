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Dünya
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İyileşenlerin antikorları hastalara zerk edilecek

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İyileşenlerin antikorları hastalara zerk edilecek
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Koronavirüse karşı tedavi yöntemleri konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ABD’de hastalıktan iyileşen kişilerin kanlarından elde edilen plazma ile durumu en ağır hastaların tedavisine Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo eyalette enfeksiyon kapmış hastalara iyileşmiş hastalardan elde edilen antikorların bulunduğu kan plazmalarının enjekte edilerek testlere başlanacağını söyledi. Bu yönteme 1918’de etkili olan İspanyol Gribi pandemisinde başvurulmuş, olumlu sonuçlar alındığını belirtilmişti.

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