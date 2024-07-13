İyi başladı kötü bitirdi... Zelenski’ye ‘Putin’ dedi

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ABD Başkanı Joe Biden, yaşı, akıl sağlığı ve fiziksel zindeliğinden ötürü başkan adaylığı hakkındaki şüpheleri bertaraf edip edemeyeceği yönündeki beklentileri Washington’daki NATO zirvesi karşıladı görüntüsü vermişken; perşembe günkü son Ukrayna etkinliğinde ve akabindeki kapanış basın toplantısında yaptığı gaflarla adeta bir çuval inciri berbat etti. Ukrayna ile ikili savunma anlaşmaları imzalayan ülkeler ile zirvenin son programında bir araya gelen Başkan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi sahneye davet ederken Kiev’in azılı düşmanı Rusya lideriyle adını karıştırarak “Başkan Putin” olarak takdim etti.

‘BAYANLAR BAYLAR’

“Ve şimdi de sözü kararlı olduğu kadar cesur da olan Ukrayna Devlet Başkanına bırakıyorum: Başkan Putin!” diyen Biden, ayrılmak üzere olduğu kürsüye geri dönüp “Başkan Putin’i mağlup ettik. Başkan Zelenski” diyerek toparlamaya çalıştı. Bunun üzerine Zelenski “Ben ondan daha iyiyim” dedi. Biden ise toparlama çabalarına devam ederek “Sen ondan çok daha iyisin” diye cevap verdi. Yaptığı inanılmaz gaf saniyeler içinde ABD medya kuruluşları ve uluslararası medya tarafından son dakika olarak verilen Biden, sosyal medyada da anında alay konusu oldu.

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KAMALA’YA ‘TRUMP’ DEDİ

Zelenski’yi Putin olarak sahneye davet ettiği anın şoku geçmeden ABD’de onlarca milyon kişi tarafından büyük merakla beklenen kapanış basın toplantısına geçen Biden, dakikalar içinde bir gaf daha yaptı. “Şayet onun başkan olmaya uygun olmadığını düşünseydim Başkan Yardımcısı Trump’ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim” diyen Biden, kendi Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i, 5 Kasım’daki rakibi Donald Trump ile karıştırdı.

‘EN İYİ ADAY BENİM’

Biden’ın adaylığı bırakmasını isteyen Kongre üyelerinin sayısı artarken, Biden’ın NATO basın toplantısını iç siyaset domine etti. “Gerçek şu ki ben, başkan adayı olmak için en vasıflı adayım. Trump’ı bir kez mağlup ettim ve yine mağlup edeceğim” diyen Biden, iyi durumda olduğunu ancak çalışma temposunu daha iyi ayarlaması gerektiğini söyledi.

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‘İKİSİYLE BAŞ EDERİM’

NATO Zirvesi boyunca özellikle Rusya ve Çin’in transatlantik ittifakı için varoluşsal tehdit teşkil ettiğinin altı çizilirken, Başkan Biden da bu konulara değindi. Biden, Rusya ve Çin konusunda “hem şu an hem de önümüzdeki üç yıl boyunca onlarla baş etmeye hazırım” derken, hiçbir dünya liderinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kendisinden daha fazla zaman geçirmediğini ve müzakerelere devam edeceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile şu anda konuşmak için “iyi bir neden” görmediğini söyleyen Biden, “başa çıkmaya hazır olmadığım hiçbir dünya lideri yok” dedi.

GAZZE ŞERİDİ’Nİ ARAPLAR YÖNETEBİLİR

Gazze’de iki devletli çözümden başka nihai bir çözümün olmadığının altını çizen Biden, ateşkese ulaşılması gerektiği görüşünü de yineledi. “Özellikle Mısır’dan Suudi Arabistan’a kadar ülkelerin Gazze’de geçiş sürecinde iş birliği yapabileceği bir pozisyonda olması yönünde çalışıyoruz” diyen Biden, Gazze’deki “ertesi gün” planında İsrailli askerlerin işgal gücü olarak bulunmaması gerektiğinin altını çizdi.

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BIDEN ÇEKİLİRSE TOPLADIĞI PARA KİME GİDECEK

- FARTİSİNDEN isimler, bağışçılar ve Amerikan kamuoyunun “çekil” çağrılarına rağmen adaylıkta ısrar eden ABD Başkanı Joe Biden’ın, ağustosta yapılacak Demokrat Parti kurultayı öncesi yarıştan ayrılması durumunda “teknik bir zorluk” yaşanabilir. Kampanya finansmanı kurallarına göre, Biden’ın şimdiye kadar topladığı bağışları çekildikten sonra yeni adaya devretmesi mümkün değil. Ancak ağustostaki kongrede Demokratlar tarafından resmi aday olarak açıklanır ve sonrasında kendi isteğiyle çekilirse parayı sonraki adayın kampanyasına aktarabiliyor.

KAMALA, TRUMP’I YENİYOR

Ancak bu durum, Biden’ın yerine gelen aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris olursa değişiyor. Harris, Biden’la birlikte resmi olarak kampanya bağışlarını toplayan ikinci isim. Biden adaylığı devrederse, Harris beraber topladıkları 420 milyon dolarla kendi adaylık kampanyasını yürütebilir. 81 yaşındaki ABD liderinin yerine Demokratlar için yarışabilecek en uygun isim olarak da görülen Harris, yeni yapılan bir ankette de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın önüne geçmeyi başardı. ABC News/Washington Post/Ipsos’un yeni anketine göre, Kamala Harris aday olursa Trump karşısında oyların yüzde 49’unu alıyor. Trump ise yüzde 46-47 bandında kalıyor.

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BAĞIŞÇILARDAN FONU DONDURMA KARARI

Öte yandan Demokrat Parti’nin önde gelen bağışçılarından bazıları, Başkan Joe Biden’ın yeniden aday olmaya karar vermesi halinde, Biden yanlısı finansal bir siyasi komite olan PAC Future Forward’a taahhüt edilen yaklaşık 90 milyon dolarlık fonu donduracaklarını belirtti.