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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 01:49 | Son Güncelleme:

İvanka Trump'tan seçmelere çağrı! 'Size ihtiyacımız var'

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İvanka Trump'tan seçmelere çağrı! 'Size ihtiyacımız var'
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından seçmenlere seslendi. Ivanka Trump, 'Sıradan ayrılmayın. Size ihtiyacımız var' dedi.

ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 02.00'de sona erecek. Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var çağrısında bulundu.

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