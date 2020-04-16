Ivanka Trump yasaklara uymadı! Tepki yağdı
Corona Virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, ABD federal hükümetince alınan Corona Virüs tedbirlerine uymadı. Ivanka Trump, Hamursuz Bayramı'nı kutlamak için Washington’dan New Jersey’e uçtu. Aynı zamanda Trump’ın ‘Danışmanı’ görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriyle tepki gösterildi.
Corona Virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, karantina yasağına uymadı. Ivanka Trump sosyal medya hesabından daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarına dair “Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın” diyerek halka çağrıda bulunmuştu.
Aynı zamanda Trump’ın ‘danışmanı’ görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriyle tepki gösterildi.
NEW JERSEY'E UÇTU
Karantina uygulamasına uymayan Ivanka Trump eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte Yahudiler'in kutsal bayramı olarak bilinen Hamursuz Bayramı’nın ilk gecesini kutlamak için New Jersey’deki Trump Ulusal Golf Kulübü’ne gitti.
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