Ivanka Trump ifade verdi

CNN’de yer alan haberde, Washington Başsavcısı Karl Racine’in, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından toplanan 1 milyon dolarlık bağışın kötüye kullanıldığı şüphesiyle ocak ayında Trump Organizasyonu ve Başkanlık Açılış Komitesi’ne karşı dava açtığı aktarıldı. Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın da dava kapsamında ifade vermesi beklenirken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.