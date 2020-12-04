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Haber Giriş: 04.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ivanka Trump ifade verdi

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Ivanka Trump ifade verdi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın, Washington Başsavcılık müfettişlerine, babasının 2017’deki başkanlık yemin töreni için toplanan paranın kötüye kullanımına ilişkin dava kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

CNN’de yer alan haberde, Washington Başsavcısı Karl Racine’in, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından toplanan 1 milyon dolarlık bağışın kötüye kullanıldığı şüphesiyle ocak ayında Trump Organizasyonu ve Başkanlık Açılış Komitesi’ne karşı dava açtığı aktarıldı. Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın da dava kapsamında ifade vermesi beklenirken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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