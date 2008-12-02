Ivana Trump, 4. kocasında da ayrıldı

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Ivana Trump, kendisinden 23 yaş küçük olan 36 yaşındaki Rubicondi'den boşanmak için resmi işlemleri 3 ay önce başlattığını söyledi.

Çekimleri Honduras'ta yapılan uzun süreli bir yarışmaya katılan Rubicondi'nin bu yarışmadaki şansını zedelememek için açıklamayı 3 ay geciktirdiğini belirten Ivana Trump, ayrılma gerekçesi olarak, farklı kentlerde yaşama isteklerini gösterdi.

Trump ve Rubicondi, 6 yıllık birlikteliğin ardından nisan ayında, Donald Trump'ın Florida'daki malikhanesinde görkemli bir törenle evlenmişlerdi.