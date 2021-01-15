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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

İtirazlar fayda etmedi... ABD'de koronavirüs hastası mahkum idam edildi!

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İtirazlar fayda etmedi... ABD'de koronavirüs hastası mahkum idam edildi!
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ABD, Trump başkanlığının son günlerinde idam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan idam mahkumunun cezasının avukatlarının ve idam cezası karşıtı aktivistlerin itirazlarına rağmen infaz edildiği bildirildi.

Virginia eyaletinin Richmond kentindeki bir uyuşturucu çetesinin lideri olarak çok sayıda cinayeti azmettirmekle suçlanarak 1992'de idama mahkum edilen Corey Johnson'ın (52) cezası, bu sabah Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki federal cezaevinde infaz edildi.

Avukatları Johnson'ın Kovid-19'a yakalanması nedeniyle cezasının ertelenmesini talep etmiş fakat Yüksek Mahkeme talebi reddetmişti.

İtirazlar fayda etmedi... ABDde koronavirüs hastası mahkum idam edildi

Jonhson'ın ardından cezası cuma günü infaz edilecek Dustin Higgins adlı mahkum, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın gelecek haftaki yemin töreni öncesinde idam edilecek son hükümlü konumunda bulunuyor.

İdam cezasına karşıtlığıyla bilinen Biden'ın cezaların infazında daha temkinli olacağı tahmin ediliyor.

İtirazlar fayda etmedi İdam mahkumu kadının cezası infaz edildi
İtirazlar fayda etmedi! İdam mahkumu kadının cezası infaz edildi
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