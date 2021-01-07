İtidal ne demek? Trump'tan destekçilerine ‘itidal’ çağrısı

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.



Yaşananlar ardından hem ABD Başkanı Trump hem de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nden itidal çağrısı geldi.

Trump'tan destekçilerine "itidal" çağrısı



ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin." ifadelerini kullandı.



ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "itidal" çağrısı



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak, şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.



Pence, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Kongresindeki şiddet ve yıkım hemen durmalı. Bu olaylarda yer alan herkes güvenlik güçlerine saygı duymalı ve hemen binayı terk etmeli." ifadesini kullandı.



Barışçıl protestoların her Amerikalının hakkı olduğunun altını çizen Pence, "Ancak Kongre binamıza saldırı hoş görülmeyecektir ve bu olayda yer alan herkes kanun önünde hesap verecektir." paylaşımında bulundu.

İTİDAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre soğukkanlılık anlamına gelen itidalın yan anlamları da bulunuyor.



İtidal, Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 'Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük ve soğukkanlılık' anlamı taşımaktadır.