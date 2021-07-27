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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

İthal etlerde koronavirüs paniği! Hindistan'dan gelmişti

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İthal etlerde koronavirüs paniği! Hindistan'dan gelmişti

Koronavirüs çoğunlukla solunum yoluyla bulaşıyor olsa da zaman zaman, özellikle de et benzeri gıda maddeleri yoluyla insanlara geçebiliyor. Salgının başından beri bu tür ürünlerde ve dondurulmuş gıdalarda sıkı önlemler alınmaya devam edilse de Kamboçya'da Hindistan'dan gelen etlerde koronavirüse rastlandı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, özel bir şirket tarafından sevkiyatı yapılan 5 nakliye konteynerinden 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Konteynerlerdeki ithal etlerin bu hafta içinde imha edileceğini söyledi.

Kamboçya, sene başında Kovid-19 vakaları arttığı sırada Hindistan ile ithalatı geçici olarak askıya almış ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen haftalarda ticareti tekrar başlatmıştı.

Ülkede şubat ayında başlayan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 40'ına en az bir doz aşı yapıldı.

İthal etlerde koronavirüs paniği Hindistandan gelmişti

Kovid-19 verilerinin toplandığı "Worldometer" internet sitesine göre, Kamboçya'da vaka sayısı 74 bin 386'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1324'e ulaştı.

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HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan’da son 24 saatte 39 bin 742 vaka tespit edilirken 535 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 31 milyon 400 bine çıktığı ülkede, salgının başından bu yana 421 bin kişi hayatını kaybederken 30 milyon 600 bin kişi iyileşti.

İthal etlerde koronavirüs paniği Hindistandan gelmişti

Ülke genelinde 441 milyon 910 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci ve en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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