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İtalya'yı şoke eden olay: Huzurevinden kaçmaya çalışırken öldü!

#İtalya#Huzurevi#Camdan Düştü
İtalyayı şoke eden olay: Huzurevinden kaçmaya çalışırken öldü

İtalya'da yaşanan bir ölüm tam anlamıyla duyanları şaşkına çevirdi. 91 yaşındaki bir adam huzurevinden kaçmaya çalışırken camdan düşerek hayatını kaybetti.

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İtalya'da yaşanan bir ölüm manşetlere taşınınca tüm ülkeyi hem şaşkına çevirdi hem de yasa boğdu.

Kaldığı huzurevinin camından beline çarşaf bağlayarak kaçmaya çalışan 91 yaşındaki adam can verdi.

Mario Finotti adındaki adamın Veneto bölgesinde bulunan Opera Pia Francesco Bottoni adındaki bir huzurevinde kaldığı bildirildi.

Adamın birinci katta bulunan odasının penceresinden beline bağladığı bir çarşafla kendini aşağı sarkıtarak kaçmaya çalışırken öldüğü açıklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre adamın kendini aşağı sarkıtırken ciğerlerinin zarar görmesi nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

Huzurevi çalışanları adamın cesedini sabah erken saatlerde camdan sarkar vaziyette bulup şoke oldular.

Finotti'nin bulunduğu küçük şehirde doğduğu ve hayatı boyunca aynı yerde yaşadığı biliniyor. Hiç evlenmeyen ve çocuğu da olmayan adamın ömrünün son senelerinde bakıcıları da reddettiği biliniyor.

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Huzurevinin müdürü Luca Avanzi basına yaptığı açıklamada yaşanan bu korkunç olaydan dolayı şoke olduklarını söyledi.

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Avanzi yaptığı açıklamada "Mario Finotti, iyi durumdaydı. zihinsel olarak herhangi bir sorunu bulunmuyordu. Aklından neler geçirdiğini bilemiyoruz çünkü psikolojik değerlendirmeleri normal görünüyordu." sözlerini kulandı.

İtalyayı şoke eden olay: Huzurevinden kaçmaya çalışırken öldü

Öte yandan Finotti'nin yeğeninin geçen hafta huzurevi psikoloğuyla bir görüme yaptığı ve bu konuşmada da herhangi sıkıntılı bir durumdan söz edilmediği ifade edildi.

Savcılık makamından Francesco D'Abrosca'nın yaptığı açıklamaya göre olayla ilgili soruşturma açılmadı ve herhangi bir sorumlu işaret edilmedi.

Acil durum görevlilerinin adamın cesedini camdan indirerek talihsiz adamın ailesine teslim ettikleri ve cenaze işlemlerinin başlatıldığı da olayla ilgili bilgiler arasında.

Finotti'nin kaçmaya çalıştığı huzurevinde bir senedir kaldığı açıklandı.

Bir arkadaşı, yerel basına yaptığı açıklamada Finotti'nin koronavirüs salgını yüzünden yasaklanan ziyaretler nedeniyle yalnızlık çektiğini ve üzücü olayın bundan kaynaklanmış olabileceğini anlattı.

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İtalya Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip ülke. İstatistiklere göre ülke nüfusunun yüzde 22,8'i 65 yaşın üzerinde.

Ülke, koronavirüs salgınında komşularına göre daha çok yara aldı. 140 binden fazla koronavirüs ölümü bildirilen ülke, 120 bin ölümle Fransa'nın ve 90 bin ölümle İspanya'nın önünde yer alıyor. Bu istatistiğin de ülkenin yaşlı nüfusunun fazla olmasıyla ilişki olduğu düşünülüyor.

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