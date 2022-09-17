İtalya’yı sel vurdu: 10 ölü 4 kayıp

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İtalya’nın Marche bölgesinde gece saatlerinde başlayan yağmur felakete dönüştü. Sel ve su baskınlarında 10 kişi öldü, 4 kişi ise aranıyor. Kayıplardan ikisinin küçük çocuk olduğu açıklandı. Ancona kentinin bazı mahallelerine 2 saatte 40 santim yağış düştü. Yaklaşık 300 itfaiye erinin sevk edildiği bölgede sel ortasında kalan onlarca vatandaş, araçlarının üstüne ya da ağaçlara tırmanarak kurtarılmayı bekledi.

YOLLAR BATAKLIĞA DÖNDÜ

Kurtarma ekipleri bir yandan mahsur kalanların tahliyesine çalışırken, diğer taraftan da çamur yığınına dönen yolları temizliyor. Yetkililer, yağışın hava tahminlerinin çok ötesinde olduğunu belirterek, 6 aya denk gelen yağmurun 2-3 saatte düştüğünü söyledi. Bölge sakinleri de yağış uyarısı yapıldığını ancak böylesini beklemediklerini anlattı.

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KURAKLIK YAŞANIYORDU

Yaz boyu şiddetli kuraklık yaşanan ülkede çiftçiler, bu ani yağıştan da zarar gördü. Çiftçi birlikleri, “iklim değişikliğinin sonucu” dedikleri felaketin, uzun ve kurak sezonun ardından geldiğine ve önemli derecede mahsül kaybına neden olduğuna dikkat çekti. Yaz ayları boyunca yaşanan ve 500 yılın en kötüsü olduğu belirtilen kuraklık yüzünden ülkenin en verimli su kaynaklarından Po Nehri kurumaya yüz tutmuş, risotto yapımında kullanılan pirinç dahil önemli tarım ürünlerinde rekolte düşmüştü.