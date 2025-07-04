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İtalya'yı sarsan patlama! Roma'da ortalık karıştı: Camlar kırıldı, metro seferleri durduruldu

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#İtalya#Roma#Benzin İstasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 12:11

İtalya'nın başkenti Roma'da, art arda iki patlama meydana geldi. Benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle binalarda hasar oluşurken metro seferleri durduruldu.

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İtalya'nın başkenti Roma'daki bir benzin istasyonunda, büyük bir patlama meydana geldi. İtalyan yetkililer, 8'i polis memur 1'i itfaiyeci olmak üzere toplam kişinin yaralandığını açıkladı.

Prenestino semtinde meydana gelen patlamanın ardından gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü.

İtalyayı sarsan patlama Romada ortalık karıştı: Camlar kırıldı, metro seferleri durduruldu

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) X platformundan yaptığı paylaşımda, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

ANSA ajansının haberinde, yerel saatle 08.00 civarında gerçekleşen patlamada aralarında itfaiye eri ve polislerin bulunduğu en az 10 kişinin yaralandığı, bu kişilerde hafif yanık ve cam patlamalarından kaynaklanan yaralanmalar olduğu belirtildi.

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İtalyayı sarsan patlama Romada ortalık karıştı: Camlar kırıldı, metro seferleri durduruldu

Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve hasar oluştuğu, ayrıca şehrin her kesiminden görülebilen siyah dumanların yükselmeye devam ettiği vurgulandı.

Patlamanın meydana geldiği bölgede, bir anaokulu ve bir spor salonunun olduğu ifade edildi.

İtalyayı sarsan patlama Romada ortalık karıştı: Camlar kırıldı, metro seferleri durduruldu

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İKİNCİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bazı görgü tanıkları, söz konusu akaryakıt istasyonunda ilk patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri ile bölgede güvenliği sağlamaya çalışan polislerin, takip eden ikinci patlama nedeniyle yaralandığını aktardı.

Akaryakıt istasyonunun yakınındaki konutlarda yaşayanlar arasında da yaralananlar olabileceği, patlamanın bölgede endişeye yol açtığı ve bazı binaların tahliye edildiği bildirildi.

İtalyayı sarsan patlama Romada ortalık karıştı: Camlar kırıldı, metro seferleri durduruldu

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Diğer yandan, patlama sebebiyle bölgeden geçen metro hattı C'de seferlerin durdurulduğu ifade edildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni de Roma'daki patlamaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

İtalyayı sarsan patlama Romada ortalık karıştı: Camlar kırıldı, metro seferleri durduruldu

"Bu sabah Roma'nın Prenestino semtindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorum. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile görüştüm ve gelişmeleri izlemek için Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve yetkili makamlarla sürekli temas halindeyim. Yaralıların hepsine; kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları dahil yakınlığımı ifade ediyor ve kurtarma ve güvenlik operasyonlarında yer alan kişilere içten teşekkürlerimi iletiyorum."

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#İtalya#Roma#Benzin İstasyonu

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