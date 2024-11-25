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İtalya'yı korku sardı: 'Barbarlar'ın oğlu yanmış bir cipte ölü bulundu

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#İtalya#Mafya#Strangio
İtalyayı korku sardı: Barbarların oğlu yanmış bir cipte ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 15:54

İtalya'yı, 1991 yılında başlayan ve 16 yıl süren mafya hesaplaşmasının yeniden başlayacağı korkusu sardı. Mafya ailesi liderinin oğlu Antonio Strangio'nun, kayıp olarak aranırken yanmış bir cipte ölü olarak bulunduğu iddia edildi. Polis, cesedin kimliğinin tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. "Barbarlar" olarak adlandırılan aile, Strangio'nun ölüm ilanını yayınladı.

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İtalya'nın Calabria bölgesinde, dünyanın en güçlü organize suç gruplarından biri kabul edilen Ndrangheta mafya ailesinin yeniden savaş başlatma ihtimali gündeme geldi.

"Barbarlar" olarak adlandırılan mafya ailesinin liderinin oğlu Antonio Strangio, uzun bir süredir kayıp olarak aranırken yanmış bir cipte ölü olarak bulunduğu iddia edildi.

İtalyayı korku sardı: Barbarların oğlu yanmış bir cipte ölü bulundu

İtalyan polisi yanmış araçta, Ndrangheta ailesinin çiftçi Strangio'ya ait olduğunu öne sürdüğü yanmış kemik parçaları, bir kolye ve bazı dişler buldu.

İtalyan polisi, bulunanların 42 yaşındaki dört çocuk babası Strangio'ya ait olup olmadığını tespit etmeye çalıştığını açıkladı. Bulunan parçaların "Strangio'dan geriye kalanlar" olduğunu söyleyen aile, ölüm ilanını çoktan yayınladı.

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Ölüm ilanında, “Strangio ve Scalia aileleri olarak tüm halka teşekkür ederiz. Ancak taziye ziyaretine gelinmesini kabul etmeyeceğimizi bildiririz" açıklaması yer aldı.

"TOPLUM YENİDEN KORKUYA SÜRÜKLENDİ"

Çalışmaları nedeniyle son on yıldır polis koruması altında yaşayan Calabrialı gazeteci Michele Albanese, Strangio'nun suıkaste kurban gittiği bir senaryo yaşandıysa ortalığın "cehenneme" dönebileceği konusunda uyardı.

Albanese, "Bu aileler, Ndrangheta ailesinin en tepesindeki aileler. Bu nedenle halk arasında endişe hakim. Henüz ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı ama en azından toplum yeniden korkuya sürüklendi" dedi.

Albanese ayrıca, Calabria'da onlarca yıldır kan davasının sürdüğünü belirtti.

1991 YILINDA BAŞLADI

Pelle-Vottari ve Nirta-Strangio aileleri arasındaki meşhur San Luca kan davasında, 2006 yılında yılbaşı gecesi Strangio ailesinden bir mafya babasının karısının infaz edilmesi de olmak üzere bir dizi cinayet gerçekleşti.

İtalyayı korku sardı: Barbarların oğlu yanmış bir cipte ölü bulundu

1991 yılında karnaval şakasıyla başlayan kanlı olaylar, çifte cinayetlere sebebiyet verdi. Olaylar, 16 yıl boyunca birbirini izleyen kısasa kısas suikastlarla devam etti. Acımasız katliam 2007 yılında Almanya'daki Duisburg katliamıyla doruğa ulaştı.

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Pelle-Vottari ailesine mensup altı kişi, İtalyan restoranının dışında Nirta-Strangio ailesine mensup silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Azılı suçlu Santo Vottari, cinayetlerden iki yıl kaçtıktan sonra 2017 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Antonio Strangio'nun 70 yaşındaki babası Giuseppe Strangio ise, 1989 yılında polisle girdiği bir çatışmada yaralandıktan sonra tutuklandı.

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#İtalya#Mafya#Strangio

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