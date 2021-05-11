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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 11.05.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

İtalya'yı karıştıran hata: Yanlışlıkla 6 doz Kovid-19 aşısı oldu!

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İtalya'yı karıştıran hata: Yanlışlıkla 6 doz Kovid-19 aşısı oldu!

İtalya'da bir hastaya yanlışlıkla 6 doz Kovid-19 aşısı vuruldu. 24 saat kontrol altında tutulan hastada herhangi bir yan etki görülmediği açıklandı.

Bir dönem pandeminin yeni merkezi olarak adlandırılan İtalya, ülkedeki aşı hatasını konuşuyor.

Toskana'daki Noa hastanesindeki bir hemşire kadın hastaya yanlışlıkla 6 doz Kovid-19 aşısı yaptı.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, hemşire hatasını hemen fark etti ve hem hastayı hem de doktoru uyardı.

Pfizer aşısının yüksek dozlarına ilişkin bugüne kadar yapılan araştırmalar 4 dozla sınırlıydı.

Bu nedenle tek seferde 6 doz aşı olan hasta önlem olarak 24 saat gözetim altında hastanede tutuldu.

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Sıvı takviyesi ve parasetamol ilacı verilen kadının durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

Daha önce ABD, Avustralya, Almanya ve İsrail'de de benzer hatalar yaşanmıştı.

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