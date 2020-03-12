‘İtalya’ya virüs tsunami gibi geldi’

Milano Hastanesi’nin Enfeksiyon Başhekimi Massimo Galli, “Kim, koronavirüsün abartıldığını söylüyorsa, gelsin bizi görsün” diyor. Galli, doktor ve hemşirelerin 14 saate kadar mesai yapmak zorunda kaldıklarını, sadece akut vakalara baktıklarını ifade etti. Pavia bölgesindeki San Matteo Enfeksiyon Hastanesi’nin Başhekimi Raffaele Bruno, “Korona, bize tsunami gibi geldi” dedi. İtalya’da vaka sayısı 12 bin 462, ölü sayısı 827. Ülkede 20’yi aşkın cezaevinde, hafta sonu salgına yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkûm sayısı ise 12’ye çıktı.