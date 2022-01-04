İtalya’nın yarısı Kovid-19 riski taşıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Anlaşma tamam, takas iptal 2.5 yıllığına...Anlaşma tamam, takas iptal! 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Kritik görüşme İşte ilk görüntülerKritik görüşme! İşte ilk görüntüler#Ankara
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladıCumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
HABERLERDünya Haberleri

İtalya’nın yarısı Kovid-19 riski taşıyor

#İtalya#Kovid-19#Harita

İtalya’da görülen Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülkenin yarısının orta düzeyli koronavirüs riski altında olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

İtalya’da geçtiğimiz 2020 yılında Kovid-19 vakalarındaki bulaşıcılık oranı dört kademeli olarak renklerle belirtilmeye başlanmıştı.

Sarı bölge düşük-orta düzeyde virüs bulaşma riskini gösterirken turuncu ve kırmızı bölgeler ise orta ve yüksek riski ifade ediyor. Beyaz bölgeli alanlar ise bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, İtalya’da da yaşanan Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından ülkenin yarısının Orta düzeyli Kovid-19 riski taşıdığını açıkladı.

İtalya’nın Lombardiya ve Piedmont'un kuzey bölgeleri ile orta İtalya'da Lazio ve güneyde ise Sicilya’nın gün içinde sarıya döndüğü belirtildi. Bu bölgelerin daha sarı bölge olarak açıklanan Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche ve Calabria, Trento ve Bolzano özerk illeriyle birlikte ülke genelindeki toplam sarı bölge sayısını 11’e yükseltti.

Haberin Devamı

Ülkede, sarı renkli olan bölgelerde açık havada ve sinema, tiyatro gibi alanlarda maske takmak zorunluyken, ülkenin geri kalan 10 bölgesinde ise beyaz renk hakim ve bulaşma riski taşımadığı gerekçesiyle kısıtlamalar gevşetilmiş durumda.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Kovid-19#Harita

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch