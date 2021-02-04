İtalya’nın umudu ‘Süper Mario’ oldu

Mattarella ülkenin, salgına yönelik vatandaşların sorunlarına yanıt verebilecek bir hükümete acil ihtiyacı olduğunu belirtmiş, erken seçimlere gidilmesi için en az 2 ay gerektiğine ve sonrasında hükümet kurmanın 2013 ve 2018’de olduğu gibi aylarca sürebileceğine dikkat çekerek ‘teknokrat hükümeti’ kurulması gerektiğini söylemişti.

Ülkede, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Italia Viva (Iv) ve Özgürler ve Eşitler’den (LeU) oluşan dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan, 26 Ocak’ta Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin Draghi’nin inisiyatifiyle aşılması arzu ediliyor.