İtalya’nın umudu ‘Süper Mario’ oldu
İtalya’da geçen hafta Başbakan Giuseppe Conte’nin istifa etmesinin ardından yürütülen koalisyon görüşmelerinin başarısız olması üzerine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurma görevini Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’ye (73) verdi. ‘Süper Mario’ lakaplı Draghi ülkede ‘birlik’ çağrısında bulundu.
Mattarella ülkenin, salgına yönelik vatandaşların sorunlarına yanıt verebilecek bir hükümete acil ihtiyacı olduğunu belirtmiş, erken seçimlere gidilmesi için en az 2 ay gerektiğine ve sonrasında hükümet kurmanın 2013 ve 2018’de olduğu gibi aylarca sürebileceğine dikkat çekerek ‘teknokrat hükümeti’ kurulması gerektiğini söylemişti.
Ülkede, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Italia Viva (Iv) ve Özgürler ve Eşitler’den (LeU) oluşan dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan, 26 Ocak’ta Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin Draghi’nin inisiyatifiyle aşılması arzu ediliyor.
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