Ä°talyaâ€™nÄ±n kuzeyi sele teslim

Ä°talyaâ€™nÄ±n kuzeyinde Modena ve Nonantola kentleri ve Ã§evresi, hafta sonu yaÅŸanan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar sebebiyle sele teslim oldu.

Modena kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Panaro nehrinin taÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kent dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinde evler ve araÃ§larÄ±n su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°tfaiye gece boyunca yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda selde mahsur kalan 20 kiÅŸiyi kurtardÄ±. Selin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± maddi zarar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Â