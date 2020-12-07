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Haber GiriÅŸ: 07.12.2020 - 09:15 | Son GÃ¼ncelleme:

Ä°talyaâ€™nÄ±n kuzeyi sele teslim

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Ä°talyaâ€™nÄ±n kuzeyi sele teslim
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Ä°talyaâ€™nÄ±n kuzeyinde hafta sonu yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar sebebiyle sel baskÄ±nlarÄ± meydana geldi. Can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede, itfaiye 20 kiÅŸiyi sel sebebiyle mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± evlerinden kurtardÄ±.Â

Ä°talyaâ€™nÄ±n kuzeyinde Modena ve Nonantola kentleri ve Ã§evresi, hafta sonu yaÅŸanan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar sebebiyle sele teslim oldu.

Modena kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Panaro nehrinin taÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kent dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinde evler ve araÃ§larÄ±n su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°tfaiye gece boyunca yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda selde mahsur kalan 20 kiÅŸiyi kurtardÄ±. Selin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± maddi zarar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Â 

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