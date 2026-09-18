İtalya'nın Eurofighter'ı Suudi Arabistan'da vuruldu

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısında, üste konuşlu İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter F-2000 tipi savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

TAİF HAVA ÜSSÜ'NE SALDIRI

Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu" kapsamında İtalyan personelin de bulunduğu Taif Hava Üssü'ne gece düzenlenen hava saldırısını yakından takip ettiklerini belirtti.

İtalyan Bakan, saldırıda herhangi bir İtalyan askerinin zarar görmediğini belirterek, üste bulunan bir Eurofighter F-2000 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.

Crosetto, "Saldırıdan herhangi bir İtalyan askeri personeli etkilenmedi. Saldırı sırasında, üssün içinde ve merkezden uzak bir bölgede bulunan İtalyan (Eurofighter) F-2000 tipi bir savaş uçağı vuruldu. Personelimizin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi." ifadelerini kullandı.

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İTALYAN PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ARTIRILDI

Crosetto, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano, Müşterek Kuvvetler Operasyonlar Komutanlığı (COVI) Komutanı Korgeneral Giovanni Maria Iannucci ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva'dan durumun seyrine ilişkin yeni bir değerlendirme istediğini aktardı.

İtalyan Savunma Bakanı, değerlendirmede İtalyan personelin koşulları ile olası operasyonel seçeneklerin de ele alınmasını talep ettiğini belirtti.

Crosetto, askeri personelin güvenliğini sağlamak amacıyla daha önce alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bana, askeri personelin güvenliğini korumaya yönelik tüm güvenlik tedbirlerinin zaten uzun süredir hayata geçirilmiş olduğu yeniden teyit edildi. Birkaç dakika içinde Savunma Bakanlığındaki toplantıda brifing alacağım. Durum, personelimizin tam anlamıyla korunmasını ve gerekli sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesini sağlamak amacıyla azami dikkatle takip ediliyor."

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARINI ARTIRDI

Yemen'deki İran destekli Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı.