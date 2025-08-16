İtalya'nın Etna Yanardağı aktif hale geldi

Haberin Devamı

Lav akışı, 10 Ağustos’ta 3 bin metre rakımda Bocca Nuova ile Güneydoğu kraterleri arasında açılan effüzif çatlak tarafından besleniyor.

Çatlak 14 Ağustos’ta yeniden etkin hale geldi.

En ileri lav hattı yaklaşık 2 bin 700 metre yüksekliğe ulaştı. Bu sırada Güneydoğu Krateri’nden farklı şiddetlerde süren patlamalı faaliyet, zirve bölgesine kül yayılmasına neden olurken, havacılık alarmı turuncu seviyede tutuluyor.

ETNA YANARDAĞI

Etna Yanardağı, İtalya’nın Sicilya adasında yer alıyor ve Avrupa’nın en yüksek aktif volkanı olarak biliniyor. Yanardağ, sık sık meydana gelen lav ve kül püskürmeleriyle hem bölge halkının hem de bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Patlamalar sırasında gökyüzüne yükselen duman ve kül bulutları, çevredeki hava trafiğini de zaman zaman olumsuz etkiliyor.

Volkanın lav akıntıları, özellikle tarım arazilerinde ciddi zararlara yol açıyor. Yerleşim yerleri zaman zaman bu akıntılar nedeniyle tehlike altında kalıyor. Bölgedeki uzmanlar, yanardağın hareketlerini sürekli olarak izliyor ve olası risklere karşı erken uyarı sistemleri devrede tutuluyor. Bu nedenle Etna, jeolojik araştırmalar için de uluslararası ölçekte büyük önem taşıyor.

Etna Yanardağı, tehlikelerine rağmen turizm açısından büyük bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan volkan, hem doğa tutkunlarını hem de araştırmacıları kendine çekiyor. Tarih boyunca çok sayıda yıkıcı patlamaya sahne olan Etna, günümüzde de aktif yapısıyla dünyanın ilgisini üzerine toplamaya devam ediyor.