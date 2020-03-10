İtalyan usulü karantina

ÇİN’in koronavirüse karşı 60 milyonluk Hubei eyaletini sıkı karantina altına alarak virüsü kısmen kontrol altına almasının ardından karantina uygulamaya başlayan İtalya’da halkın ‘rahat’ tutumu şaşırttı. Ülkede dün 97 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 463’e çıktı. Virüs bulaşanların sayısı ise 9 bin 172’ye ulaştı. İtalya’daki cezaevlerinde koronavirüse yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkûm hayatını kaybetti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen İtalya’nın kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı 14 kentteki karantina kararına rağmen hafta sonu Milano’da insanların kafeleri doldurması kafalarda soru işaretleri bıraktı. İtalya’da Serie A dahil tüm spor etkinlikleri de 3 Nisan’a kadar askıya alındı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sayılarına göre, 80 binden fazla vakanın yaşandığı Çin’den sonra en fazla vaka 7 bin 478 ile Güney Kore’de görüldü. Güney Kore’de 53 kişi hayatını kaybetti. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke İtalya’da 7 bin 375 hastanın 366’sı hayatını kaybetti. İran’da ise 7 bin 161 kişiden 237’si öldü. Fransa’da 1209, Almanya’da 1151, İspanya’da ise 944 vaka bulunuyor.

ÇİNLİLER VİRÜSÜ YAVAŞLATTI

Yoğun önlemlerle virüsün yayılma hızını yavaşlatmayı başaran Çin’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye ulaştı.