İtalyan pizzacıya ‘Trump’ yaptırımı

İtalya’nın kuzey bölgesinde yer alan Verona kentinde bir pizza restoranı işleten Alessandro Bazzoni, 2 ay önce banka hesaplarını kontrol ederken işletmesinin ABD’nin yaptırım uyguladığı Venezuelalı şirketler listesinde yer aldığını ve tüm cari hesaplarına erişimin durdurulduğunu öğrendi. Amerikan Washington Post gazetesine konuşan Bazzoni, başlangıçta olayı bir çeşit şaka sandığını, daha sonra araştırarak “AMG SAS Di Alessandro Bazzoni&C” isimli işletmesinin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılmadan önceki gün 19 Ocak 2021’de imzaladığı yaptırım listesinde bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

‘ÖZÜR DİLEMEDİLER’

ABD Hazine Bakanlığı’nın, Venezuela devlet petrol şirketine bağlı işletmelere uyguladığı yaptırım listesine “isim benzerliği” yüzünden girdiğini kendi imkânlarıyla öğrenen Bazzoni, sorunu “verilerini ABD hükümetinin özel bir dijital platformuna girerek” kendi çözdüğünü söyledi. ABD’li yetkililerin kendisinden özür dilemediklerini ifade eden Bazzoni, pandemi sebebiyle zaten zor durumda olan bir işletme sahibi olarak hesaplarının dondurulmasının kendisi için “kâbus gibi” olduğunu ifade etti.

TEK YANLIŞ VAKA DEĞİL

Washington Post, ABD Hazinesi’nin yine İtalya’nın Sardunya Adası’nda bulunan bir grafik tasarım şirketinin sahibi olan bir başka Alessandro Bazzoni’yi de “yanlışlıkla” yaptırım listesine aldığını yazdı. Hazine’nin web sitesinde yer alan yaptırım listesinin 31 Mart tarihli güncellenmiş halinden her iki İtalyan şirketin isminin de silindiği görülürken, bir Hazine yetkilisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, departmanın iki işletme sahibine isim benzerliği sebebiyle yanlışlıkla yaptırım uyguladığını fark ettiğini söyledi.

Maduro’yu hedef almıştı

Trump yönetimi, 2019’da yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve 2018 seçimine hile karıştırmakla suçladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu istifaya zorlamak amacıyla Venezuela’nın devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela’ya (PDVSA) yaptırımlar uygulamıştı. Trump da, Beyaz Saray’daki son gününde, PDVSA’ya bağlı petrol firmaları ve bireylere yaptırım uygulanmasını onaylayan belgeyi imzalayarak yürürlüğe sokmuştu.

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