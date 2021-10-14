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İtalyan öğrenci kaçırılıp işkenceyle öldürülmüştü... Dünyanın beklediği dava başlıyor!

#İtalya#Mısır#Giulio Regeni
İtalyan öğrenci kaçırılıp işkenceyle öldürülmüştü... Dünyanın beklediği dava başlıyor

2016 yılında Cambridge Üniversitesi'nde doktora yaparken Mısır'da kaçırılıp öldürülen İtalyan Giulio Regeni'nin davası bugün başladı. Akılalmaz detaylara sahip olayda Regeni'nin annesi oğlunu sadece burnunun ucundan teşhis edebildiğini ifade etmişti...

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İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'yi kaçırıp işkenceyle öldürdükleri iddiasıyla 4 Mısırlı istihbarat yetkilisi bugün Roma'da gıyabında yargılanmaya başlıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki sendikalarla ilgili saha araştırması yaptığı Kahire'de 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuştu. Regeni'nin cesedi 3 Şubat 2016'da bir yol kenarında bulunmuştu.

Regeni'nin bedeninde kesikler, yanıklar, darbe izleri gibi ağır işkence belirtilerine rastlanmış, annesi oğlunu ancak "burnunun ucundan tanıyarak" teşhis edebildiğini söylemişti.

İtalyan öğrenci kaçırılıp işkenceyle öldürülmüştü... Dünyanın beklediği dava başlıyor

Yaklaşık 5 yıldır süren soruşturma sürecinde Mısır tarafı, İtalya ile iş birliğine yanaşmadığı ve soruşturmayı saptırmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Mısırlı yetkililer Regeni'nin ölüm nedenini, sıradan bir trafik kazasından eşcinsel aşk cinayetine ve soygun girişimine kadar bir dizi tutarsız açıklamayla geçiştirmeye çalışmıştı.

Roma Savcılığı ise yapılan incelemelerin sonunda yaklaşık bir yıl önce hazırladığı iddianamede, Regeni'nin kaçırılması, işkenceye uğraması ve öldürülmesinden Mısır milli güvenlik teşkilatı yetkililerinin sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

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İtalyan savcılar, Regeni'nin "casusluk yaptığı" yönündeki bir ihbar üzerine Mısırlı güvenlik güçlerince takibe alındığını ve kaçırıldığını savunuyor.

İtalyan öğrenci kaçırılıp işkenceyle öldürülmüştü... Dünyanın beklediği dava başlıyor

Roma Savcılığı'nın haklarında suçlamada bulunduğu Mısırlı güvenlik yetkilileri, General Tariq Saber ile Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Helmi ve Magdi Ibrahim Abdelal Sharif isimli 3 albayın gıyaben yargılanmasına bugün başlandı.

4 yetkili de Regeni'nin kaçırılmasıyla suçlanırken, Sharif'e ayrıca nitelikli cinayet için komplo kurma suçlaması da yöneltiliyor.

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Mısır'da açılan soruşturma ise geçen yıl herhangi bir suçlama olmaksızın kapatılmıştı.

Mısırlı yetkililer, Regeni'nin Türkiye ve İsrail seyahatleri de dahil eylem ve hareketlerinin istihbarat servisince incelendiğini kabul ederken, "olağandışı davranışlarına rağmen Regeni'nin eylemlerinin ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmediği" sonucuna varıldığını belirtmişti.

İtalyan öğrenci kaçırılıp işkenceyle öldürülmüştü... Dünyanın beklediği dava başlıyor
Giulio Regeni'nin anne ve babası mahkemeye böyle geldi

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İTALYA BAŞBAKANLARININ DİNLENMESİ İSTENİYOR

Giulio Regeni cinayeti davası, İtalya-Mısır ilişkilerine etki edebileceği gerekçesiyle de yakından izleniyor.

Regeni'nin anne-babası Paola Deffendi ve Claudio Regeni ile hak savunucuları başta olmak üzere bir kesimden yıllardır İtalyan hükümetine Mısır ile diplomatik ve askeri ilişkileri askıya alması çağrıları geliyordu. İtalya, Regeni'nin öldürülmesinin ardından ilk aşamada Kahire Büyükelçisi'ni geri çekmiş ancak 2017'de İtalyan büyükelçi Kahire'ye dönmüştü.

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İtalya'ya, Mısır ile askeri anlaşmaları durdurma çağrıları da yapılıyor. Ancak tepkilere rağmen İtalya Mısır'a iki fırkateyn de dahil silah satışına devam etmişti.

Giulio Regeni'nin ailesi, bugün başlayan davada İtalya'da son 5 yılda başbakanlık yapmış olan Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte ve Mario Draghi'nin de tanık olarak dinlenmesini talep ediyor.

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#İtalya#Mısır#Giulio Regeni

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