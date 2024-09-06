Ä°talyan medyasÄ±ndan TB2, KÄ±zÄ±lelma, Ã‡elik Kubbe ve KAAN Ã¶vgÃ¼sÃ¼

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Ä°talyan kanalÄ± RAI'de yayÄ±nlanan "Codice (Kod)" isimli teknolojik geliÅŸmelere iliÅŸkin Ã¶zel programda, TÃ¼rkiye'nin savunma sanayisinde son dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± atÄ±lÄ±mlara geniÅŸ yer verildi.

TÃ¼rk savunma sanayisinin Ã¶ncÃ¼ firmalarÄ±ndan Baykar, ASELSAN ve TUSAÅž'Ä±n tesislerinde yapÄ±lan Ã§ekimlerde, bu firmalarÄ±n Ã¼rettiÄŸi TB2, KÄ±zÄ±lelma, KAAN, son model radar ve elektromanyetik savunma araÃ§ ve gereÃ§leri tanÄ±tÄ±larak bunlarÄ±n dÃ¼nyada ses getirdiÄŸi belirtildi.

Programda Baykar YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Bayraktar, TUSAÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet DemiroÄŸlu ile ASELSAN Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zgÃ¼r Taylan SarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na da yer verildi.

TB2 DÃœNYANIN EN Ã‡OK SATAN Ä°HASIÂ

Baykar'Ä±n Ã¼rettiÄŸi TB2 model Ä°HA iÃ§in "Ä°stanbul'da Ã¼retilen bir Ä°HA, bir anda Rus ordusunun dehÅŸeti haline geldi. TÃ¼rkiye'nin kÃ¼resel jeopolitik yapÄ±larÄ±n baÅŸrol oyuncusu olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir savaÅŸ aracÄ±. Baykar, ABD ve Ã‡in ÅŸirketlerinin hakim olduÄŸu yÃ¼ksek teknoloji sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ olmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. TB2, aÃ§Ä±k ara dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok satan Ä°HA'sÄ±dÄ±r." denildi.

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Bayraktar TB2

Programdaki rÃ¶portajda TB2'nin dÃ¼nyanÄ±n aÃ§Ä±k ara en Ã§ok satan Ä°HA'sÄ± olmayÄ± nasÄ±l baÅŸardÄ±ÄŸÄ± sorusu yÃ¶neltilen SelÃ§uk Bayraktar, "2000'li yÄ±llarda kÃ¼Ã§Ã¼k bir ekibin ilk TÃ¼rk insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± yapmasÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±k. Formula 1 takÄ±mÄ± gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Son derece hÄ±zlÄ±yÄ±z, sektÃ¶rÃ¼ tanÄ±yoruz, savaÅŸ alanÄ±nda da Ã¼rÃ¼nlerimizi takip ediyoruz. Buradan inovasyonumuz doÄŸuyor. TÃ¼m Ä°HA sistemlerimiz TÃ¼rkiyeâ€™de tasarlanÄ±p Ã¼retiliyor. SensÃ¶rlerden motorlara ve silahlara kadar." dedi.

TB2'nin deniz versiyonu TB3'Ã¼n denizdeki rekabeti deÄŸiÅŸtirip deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸi sorusu yÃ¶neltilen Bayraktar, "Deniz versiyonunun testlerini de tamamlÄ±yoruz. UÃ§ak gemilerinde hassas iniÅŸ tekniklerini iyileÅŸtiriyoruz ve Ã§ok ileri bir aÅŸamadayÄ±z. Bu yÄ±l iÃ§erisinde her ÅŸeyi tamamlayacaÄŸÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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Bayraktar KÄ±zÄ±lelma

Bayraktar, geliÅŸtirmekte olduklarÄ± KÄ±zÄ±lelma'ya iliÅŸkin de "KÄ±zÄ±lelma 'nihai amaÃ§' anlamÄ±na gelen TÃ¼rkÃ§e bir kelimedir. Startup olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan beri en bÃ¼yÃ¼k hayalim ilk TÃ¼rk insansÄ±z savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± yapmaktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu hava savaÅŸÄ±nÄ±n geleceÄŸidir. Mevcut tÃ¼m savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n yerini bu tÃ¼r savaÅŸ uÃ§aklarÄ± alacak. Ukrayna'da, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da kullanÄ±lan Ä°HA'larÄ±mÄ±z devrim niteliÄŸindeydi. Ama KÄ±zÄ±lelma daha da ileri gidecek." diye konuÅŸtu.

RAI'nin programÄ±nda "GenÃ§ TÃ¼rklerin idolÃ¼ haline gelmiÅŸ biri" olarak bahsedilen SelÃ§uk Bayraktar'Ä±n nesiller boyu genÃ§ teknolojik giriÅŸimciler yetiÅŸtirme hedefinde olduÄŸu da ifade edildi. Programda Bayraktar'Ä±n ÅŸu ifadelerine yer verildi:

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"TÃ¼rkiye'de kimse kendini ileri teknolojilere adamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu. Kimse kendi yenilikÃ§i kalkÄ±nmasÄ±nÄ± yaratmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir ekosistem yoktu. TÃ¼m ileri teknoloji yeniliklerinin baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu savunma alanÄ±ndan baÅŸlayarak bir kÄ±vÄ±lcÄ±m yarattÄ±k. ArtÄ±k TÃ¼rkiye'de bir genÃ§, dÃ¼nyanÄ±n en iyisi olabilecek teknolojik Ã¼rÃ¼nler yaratmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu biliyor. TÃ¼rkiye'de teknoloji sektÃ¶rÃ¼nÃ¼, refahÄ±n daha adil daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n itici gÃ¼cÃ¼ haline getirdik."

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Yerli ve Milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± KAAN

"TÃœRK TEKNOLOJÄ°K KALKINMASININ SIRRI SADECE Ä°HA'LARDA DEÄžÄ°L"

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RAI'nin programÄ±nda ayrÄ±ca "TÃ¼rk teknolojik kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± sadece Ä°HA'larda deÄŸil. Elektromanyetik savaÅŸ alanÄ±nda elektronik son nesil radar ve ekipmanlarÄ±n Ã¼retilmesinde de yatÄ±yor." denilerek ASELSAN'Ä±n Ã¼rettiÄŸi Ã¶zel radarlara ve sinyal karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lara deÄŸinildi.

Programda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen ASELSAN Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± SarÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k ve alÃ§ak irtifadan uÃ§an dron sistemlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehditlerin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ederek, geliÅŸtirdikleri sinyal karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± sistemlerin dron ile operatÃ¶rÃ¼ arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±yÄ± kestiÄŸini, bunlara dayanÄ±klÄ± dron sistemlerini durdurmak iÃ§in geleneksel silah sistemlerinden savunma toplarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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"ÃœLKE 5. NESÄ°L SAVAÅž UÃ‡AÄžINI KENDÄ°SÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°YOR"

RAI'nin Ã¶zel programÄ±nda TUSAÅž'Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi 5. nesil savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± KAAN'a ayrÄ± parantez aÃ§Ä±ldÄ±. KAAN iÃ§in "Savunma sanayisinin ilerleyiÅŸini gÃ¶steren Ã¼lke, artÄ±k ABDâ€™nin Ã¼nlÃ¼ F-35'i gibi radarlara gÃ¶rÃ¼nmeyen teknolojiye sahip beÅŸinci nesil savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± kendi baÅŸÄ±na geliÅŸtiriyor." yorumu yapÄ±ldÄ±.

Programda TUSAÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Mehmet DemiroÄŸlu'nun KAAN'Ä±n tasarÄ±mÄ±, kullanÄ±lan malzemeler ve motorlarÄ± gibi Ã¼Ã§ ana faktÃ¶r sayesinde dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸe sahip olduÄŸuna iliÅŸkin ifadeleri de yer aldÄ±.