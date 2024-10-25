İtalyan mafyası yakalandı: Escobar'ın mezarı başındaki pozu ile duyuruldu

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İtalyan mafyası Camorra’nın kaçak üyesi, Kolombiya’nın Medellin kentinde yakalandı.

İtalyan polisi, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 19 yıl hapis yatan ve 2020 yılından bu yana da firari olan Luigi Belvedere’nin tutuklandığını açıkladı.

Haber, Belvedere’nin Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın mezarı başında poz verirken çekilmiş bir fotoğrafı ile duyuruldu.

Belvedere, İçişleri Bakanlığı’nın tehlikeli kaçaklar listesinde bulunuyordu. Belvedere, kokain ithal etmek, Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri arasında aracılık yapmak suçlarından gıyabında kesin hüküm giydiğini açıkladı.