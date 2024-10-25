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İtalyan mafyası yakalandı: Escobar'ın mezarı başındaki pozu ile duyuruldu

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#İtalyan#Mafya#Kaçak
İtalyan mafyası yakalandı: Escobarın mezarı başındaki pozu ile duyuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 14:18

Kolombiyalı kartellere aracılık yapan İtalyan mafya üyesi Luigi Belvedere, Pablo Escobar'ın yaşadığı Medellin kentinde yakalandı. 2020 yılından bu yana firari olan Belvedere'nin yakalandığı, Pablo Escobar'ın mezarı başında poz verirken çekilmiş bir fotoğrafı ile duyuruldu.

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İtalyan mafyası Camorra’nın kaçak üyesi, Kolombiya’nın Medellin kentinde yakalandı.

İtalyan polisi, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 19 yıl hapis yatan ve 2020 yılından bu yana da firari olan Luigi Belvedere’nin tutuklandığını açıkladı.

Haber, Belvedere’nin Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın mezarı başında poz verirken çekilmiş bir fotoğrafı ile duyuruldu.

İtalyan mafyası yakalandı: Escobarın mezarı başındaki pozu ile duyuruldu

Belvedere, İçişleri Bakanlığı’nın tehlikeli kaçaklar listesinde bulunuyordu. Belvedere, kokain ithal etmek, Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri arasında aracılık yapmak suçlarından gıyabında kesin hüküm giydiğini açıkladı.

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#İtalyan#Mafya#Kaçak

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