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İtalyan efsaneye soygun şoku... İtalya maçını izlerken hırsızların saldırısına uğradı

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#Roberto Baggio#İtalya#Ma.
İtalyan efsaneye soygun şoku... İtalya maçını izlerken hırsızların saldırısına uğradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

İtalyan futbol efsanesi Roberto Baggio, ailesiyle İtalya-İspanya maçını izlerken evine giren silahlı soyguncuların saldırısına uğradı. Eski futbolcu ve ailesini bir odaya kilitleyen hırsızlar, Baggio’yu başına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

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İtalyanların efsane forveti Roberto Baggio, önceki gece İtalya’daki evinde soyuldu. Baggio, eşi ve üç çocuğu, İtalya’nın kuzeyindeki Altavilla Vicentina’da bulunan evlerinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanan İtalya-İspanya maçını izlerken, beş kişilik silahlı çete içeri girdi. Baggio ve ailesini evin bir odasına kilitleyen hırsızlar, bu sırada karşı koymaya çalışan 57 yaşındaki oyuncuyu silahın kabzasıyla vurarak başından yaraladı.

40 DAKİKA KALDILAR

Aile kilitli kaldıkları yerden ancak hırsızlar gittikten sonra çıkabildi. Evde yaklaşık 40 dakika kalan çete, mücevher, lüks saat ve nakit para çaldı. İtalyan polisi hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı. Başından yaralan Baggio’ya hastanede dikiş atılırken, ailesinden başka kimse zarar görmedi. 22 yıllık spor

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kariyerinin tamamını İtalya’da geçiren Baggio, ülkenin en büyük üç kulübü Juventus, AC Milan ve Inter Milan’da forma giydi. Baggio aynı zamanda 1993’te Avrupa’nın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’Or’u kazanmıştı.

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#Roberto Baggio#İtalya#Ma.

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