İtalyan basınından çok önemli G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananıİtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: 'Erdoğan zirvenin kazananı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı varYer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı var#Adana
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstü dikkat Aradaki fark yüzde 11...Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstü dikkat! Aradaki fark yüzde 11...#Koronavirüs
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme Ve Türkiyeye getirildiÇiftlik Bank davasında flaş gelişme! Ve Türkiye'ye getirildi#Fatih Aydın
Facebooktan flaş karar 1 milyar kullanıcının verilerini silecekFacebook'tan flaş karar! 1 milyar kullanıcının verilerini silecek#Facebook
3. doz BioNtech ne zaman Bakan Kocadan flaş açıklamalar3. doz BioNtech ne zaman? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar#Koronavirüs
Tacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldüTacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldü#Ankara
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor Yeni takımı...Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor! Yeni takımı...#Christian Eriksen
Altın fiyatları için kritik viraj yarın Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Büyük vefasızlık Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandıBüyük vefasızlık! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı#Sema Dinçer
Mesut Özilin hiç günahı yok mu'Mesut Özil'in hiç günahı yok mu?'#Conte
9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı! #Afganistan
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
HABERLERDünya Haberleri

İtalyan basınından çok önemli G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#G20 Liderler Zirvesi#Italya
İtalyan basınından çok önemli G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

İtalyan basınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "kazananı" olduğu yorumları yapıldı. Corriere della Sera gazetesi, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

AA muhabiri, Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınında zirveye dair öne çıkan değerlendirmeleri derledi. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden

Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tüm sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı. Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı." ifadesini kullandı.

"TÜRK CUMHURBAŞKANI AVANTAJ SAĞLADI"

La Verita gazetesinde çıkan haberde de "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj sağladı: ABD Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu." değerlendirmesi yapıldı.

Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi. Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, "Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu." ifadesi yer aldı.

"Affariitaliani" isimli internet haber sitesinde "Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan." değerlendirmesi yapıldı.
Haberde, ev sahibi Draghi'nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin'i dahil edemediği kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "kötü" geçtiği bildirildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#G20 Liderler Zirvesi#Italya

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ